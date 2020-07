Schibsted med dansk milliardavtale etter Adevintas Ebay-oppkjøp

innenriks

Tirsdag kjøpte Adevinta, et annonseselskap der Schibsted var største eier, opp Ebays rubrikkvirksomhet for 9,2 milliarder dollar, tilsvarende rundt 85 milliarder kroner. Som et ledd i avtalen kjøper Schibsted opp rubrikkvirksomhetene DBA.dk og Bilbasen.dk i Danmark.

– Vi har sett på Danmark i en tid, og det å ta over bilbasen.dk og DBA.dk er en unik mulighet for Schibsted for å få tilgang til dette digitalt avansert og attraktive markedet for rubrikkannonser på nett, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i en pressemelding.

Etter oppkjøpet går Schibsteds eierandel i Adevinta fra 59 prosent til 33 prosent.

I avtalen verdsettes den danske delen av Ebays rubrikkvirksomhet til 330 millioner dollar, tilsvarende litt over 3 milliarder kroner.

