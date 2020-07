Klatrere står fast på fjellhylle i Sogn

innenriks

– De kommer seg verken opp eller ned og er ikke utstyrt for å overnatte i fjellsiden. Redningshelikopter prøver å fly inn alpin redningsgruppe fra Sogndal, opplyste politiet like over midnatt.

Politiet fikk melding fra hovedredningssentralen om de tre klatrerne klokken 22.34. Tauet som fjellklatrerne bruker, har kilt seg fast, skriver NRK.

– De er så høyt opp at det per nå ikke er aktuelt å sende inn redningsstyrker til fots. Så der er redningshelikoptre på vei, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i ved Vest politidistrikt til kanalen.

Det er lavt skydekke og regn og sludd i området. Et redningshelikopter har fløyet over stedet og vurdert værforholdene.

– Helikopteret står nå i Sogndal og venter på en alpin redningsgruppe som skal flys inn i området for å hjelpe disse ned, sier han.

De to kvinnene og mannen i midten av 20-årene står fast på en fjellhylle på 1.500–1.600 meter, og de har meldt om at de er kalde og våte, skriver NRK.

