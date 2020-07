To menn siktet for drapet i Askim

innenriks

De to mennene framstilles for varetektsfengsling mandag, mest sannsynlig i Follo tingrett.

Begge er kjenninger av politiet.

– Vi har ved hjelp av egne ressurser samt bistand fra Oslo politidistrikt gjennomført en pågripelse i løpet av dagen av to menn i 30- og 40-årene. De er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen, bekrefter Olav Unnestad, leder av felles operative tjenester i Øst politidistrikt.

– Per nå er de brakt til sentralarresten vår på Grålum i Sarpsborg, sier han.

Nekter straffskyld

Selve pågripelsen forløp ifølge Unnestad uten dramatikk. Mennene ble pågrepet på to forskjellige steder i Øst politidistrikt.

Begge har fått oppnevnt advokater. Tor Fagermo Sæter representerer mannen i 40-årene og opplyser til Smaalenenes Avis at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Mannen sitter i avhør lørdag kveld.

Advokat John Arild Aasen er forsvarer for mannen i 30-årene, som skal avhøres søndag morgen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og sier at han er uskyldig, sier Aasen.

Unnestad bekrefter til Aftenposten at mannskaper fra beredskapstroppen var med under pågripelsene.

– Vi ønsker en best mulig oppgaveløsning når vi aksjonerer, og i dette tilfelle var det å søke bistand av beredskapstroppen i Oslo, sier han.

Ordknappe

Halvorsen ble funnet død utenfor en bolig i Askim søndag. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader.

Politiet har vært ordknappe om saken og vil inntil videre ikke kommentere mulige motiver for drapet. Politiet vil heller ikke svare på om de to siktede har hatt en relasjon til Halvorsen, og politiet har ikke kommentert om drapsvåpenet er funnet.

– Jeg kan av hensyn til etterforskningen ikke si noe mer om siktelsen utover å bekrefte at to menn er pågrepet i saken, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til NTB.

Hun ønsker ikke å gå inn på grunnlaget for mistanken mot de to.

– Men vi har kommet dit at vi mener vi kan gå til pågripelse. I det ligger det at vi mener det er skjellig grunn til mistanke, sier Hemiø.

Skal avhøres

Avhør av de to siktede skal nå gjennomføres så raskt som mulig.

Ifølge Hemiø gjenstår en rekke etterforskningsskritt. Blant annet fortsetter de tekniske undersøkelsene av avdødes bolig, og politiet gjennomgår tips og beslag.

Det er ikke kjent hvem som blir oppnevnt som forsvarere for de to mennene. Begge to er tidligere straffedømt.

John Christian Elden er bistandsadvokat for de pårørende.

«Vi er glade for at saken har en utvikling, men savner foreløpig nærmere informasjon», skriver han i en tekstmelding til NTB.