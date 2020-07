Person fra Haakonsvern innlagt med koronavirus

innenriks

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen bekrefter innleggelsen overfor Bergens Tidende.

Talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter, Elisabeth Eikeland, opplyser at personen som er smittet, tilhører Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Hun sier videre at det dreier seg om en ung person.

På Haakonsvern, som ligger utenfor Bergen, har de iverksatt flere tiltak etter at smitten ble kjent.

– Alle som er i samme kohort med vedkommende, er satt i karantene, og vi er i gang med smittesporing, sier Eikeland.

Til Dagbladet opplyser hun at 28 personer er satt i karantene, og at det dreier seg om vernepliktige i alderen 19–20 år.

Erik Vigander vil ikke si noe om kjønn, alder eller pasientens tilstand, men sier vedkommende ikke får intensivbehandling.

Haukeland har ikke hatt innlagte koronapasienter siden 26. april. Sykehuset er på grønn beredskap og sier lite tyder på at det blir nødvendig å trappe opp beredskapen ennå.

– Vi har kapasitet til å ha inne seks pasienter med covid-19. Så har vi opptrappingsplaner dersom det skulle komme en ny bølge, sier Vigander.

Han legger til at dette er en påminnelse om at pandemien ikke er over, og at folk må fortsette å ta hensyn.

