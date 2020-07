Mistenkt etter bombetrussel løslatt

innenriks

Politiet sier etterforskningen innledningsvis viste at det forelå skjellig grunn til mistanke for å sikte mannen for grove trusler. Nå er mannen løslatt.

– Politiet er nå ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene, og siktede er avhørt. Det er etter dette ikke grunnlag for videre varetekt av den pågrepne mannen, sier jourhavende politiadvokat Nicolas Amilien Simon i Øst politidistrikt i en pressemelding

Den britiske 51-åringen ble pågrepet, mistenkt for å stå bak en bombetrussel mot et Ryanair-fly på vei fra London til Oslo fredag. Han ble pågrepet da flyet landet og siktet for grov trussel.

Årsaken til mistanken er opplysninger fra besetningen og andre passasjerer. Briten stilte seg uforstående til anklagen, sier advokat Henning Bjercke til NTB.

Utelukker ikke annen gjeringssperson

Politiet var ikke sikre på om de hadde tatt riktig gjerningsperson, og sent fredag kveld peker politiet på at etterforskningen er i en tidlig fase. De kan derfor ikke utelukke at det kan være en annen gjerningsperson blant passasjerene enn den mistenkte.

– Det betyr ikke at vi tror det er flere gjerningspersoner, men at vi foretar nødvendige etterforskningsskritt for å avklare mistanken mot den eller de antatte gjerningspersonene nærmere, sier politiadvokat Nicolas Amilien Simon

Politiet er ferdig med undersøkelsene på stedet og har fått forklaringer fra passasjerene om bord. Disse ble fortløpende sjekket ut av saken slik at de ville kunne forlate Oslo lufthavn, opplyser politiet.

Trussellapp funnet på toalettet

Politiets bombegruppe gjennomsøkte flyet uten å finne en bombe. Trusselen var skrevet på en lapp som ble funnet på flyets toalett.

Politiet mottok melding om trusselen mot passasjerflyet klokken 11.50 fredag formiddag.

Flyet landet på Oslo lufthavn kort tid senere og ble parkert ved utkanten av flyplassområdet. De 142 passasjerene og seks besetningsmedlemmene ble fraktet vekk i busser, og bombegruppa satte raskt i gang undersøkelser av flyet.

Knyttes til tidligere trusselepisode

Fredagens hendelse knyttes til en lignende situasjon tidligere i uken da det ble funnet en lapp med en bombetrussel om bord i et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin. Også denne lappen ble funnet på toalettet.

– Det er naturlig å se de to hendelsene i sammenheng, og det blir etterforskningsrelaterte spørsmål som vi skal undersøke, sa leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, Olav Unnestad, til NTB fredag.

Flyet fra Krakow ble tvunget til å lande på Stansted lufthavn i London. To menn på henholdsvis 26 og 47 år ble i etterkant pågrepet av politiet i Essex for å ha stått bak truslene, ifølge BBC. Ingen mistenkelige gjenstander ble funnet på dette flyet.

Også flyet til Oslo tok av fra Stansted flyplass.

Danske jagerfly bisto

To danske F-16 jagerfly ble fredag formiddag observert på vei nordover i svært høy hastighet over Jylland, og det danske forsvaret bekreftet at flyene var blitt sendt opp til passasjerflyet over Skagerrak.

De to jagerflyene brøt lydmuren på vei oppover, opplyser forsvaret. Jagerflyene fulgte Ryanair-flyet helt fram til Oslo lufthavn, hvor de fylte drivstoff før de returnerte til Danmark.

