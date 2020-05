Oljeministeren sier Equinor fortjener kritikk etter USA-avsløringene

innenriks

– Den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet. Det med rette, sa hun.

I tillegg til at det er avdekket mangelfull internkontroll og stor pengebruk i den amerikanske virksomheten, pekte Bru på skifergassinvesteringene som særlig dårlige. Dagens Næringsliv har avslørt at Equinor har tapt 200 milliarder kroner over 20 år i USA.

Equinor må gjøre sitt ytterste for å hindre at situasjoner som i USA skjer i fremtiden, sa Bru videre.

Hun møtte styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre i Equinor mandag ettermiddag. Oljeministeren sa at hun ønsket å bli direkte informert om hva som har gått galt, hva som er gjort for å rette dette opp og veien videre.

– Jeg er blitt forsikret om at det er jobbet lenge og hardt med å rette opp mangler i rutiner og internkontroll, sa hun.

Hun sa videre at de hadde hatt et godt møte med en åpen og god dialog.

Som eier av 67 prosent av aksjene i Equinor har Olje- og energidepartementet eiermøter med konsernsjefen og styrelederen. I forrige uke ble det klart at vårens eiermøte framskyndes på grunn av avsløringene om selskapets store tap i USA.

