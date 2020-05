innenriks

Det er i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mandag på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Regjeringen kommer 1. juni med sin vurdering av om og hvordan det kan åpnes for arbeidsreiser til og fra Norden. 15. juni kommer vurderingen for fritidsreiser til og fra de nordiske landene og 20. juli for fritidsreiser til og fra nærliggende europeiske land.