Mindre bruk av norske nettsteder i april

innenriks

I april samlet VG i gjennomsnitt 1.968.000 lesere på nett, mot 2.182.000 i mars, skriver forskningsleder medier Knut-Arne Futsæter i Kantar i Kampanje.

Også NRK, Dagbladet og TV 2 går tilbake, men de to førstnevnte ligger over nivåene for januar og februar. Yr, Finn og boligsider har fortsatt trafikkøkning. Ifølge Futsæter skyldes dette en forventet retur til hverdagen når det gjelder mediebruk og forbruk.

– Når nedstengningen av Norge i mars var på det strengeste, var vi altså ikke så opptatt av vær, bolig og kjøp av varer og tjenester, skriver han.

(©NTB)