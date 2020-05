Egenandelen i kompensasjonsordningen for bedrifter halveres

innenriks

Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges, eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har insentiver til arbeid og aktivitet, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Kompensasjonsordningen for april måned åpnet fredag, og regjeringen har gjort flere endringer.

Bedrifter kan motta gaver for inntil 3.000 kroner per måned uten at det skal inkluderes i omsetningen, og dyrefôr og lønn for stell av dyr inkluderes for bedrifter som driver tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten, sa Mæland.

Sesongbedrifter vil få en egen beregningsmodell for kompensasjon fra mai, og de vil få etterbetalt den ekstra kompensasjonen de skulle hatt for mars og april når de søker i mai, opplyste hun videre.

