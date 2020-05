Bistandsadvokat anmelder Agder-politiet for grovt brudd på tjenesteplikten

innenriks

Overgrepsmottaket tok biologiske prøver av en kvinne etter en voldtektsanmeldelse i fjor høst, men til tross for flere purringer fra kvinnens bistandsadvokat ble ikke prøvene hentet av politiet for analyse før de var destruert.

Nå har bistandsadvokat Robert Dyrnes Hovland anmeldt Agder politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, skriver Fædrelandsvennen.

Sykehuset oppbevarer prøver fra overgrepsmottaket i minst et halvt år. I denne saken ble det biologiske materialet først destruert etter ti måneder, i juni 2019. Men dette oppdaget politiet først i februar i år, skriver avisen.

– Det er lagt til grunn at organisering og oppfølging av straffesaker ved Agder politidistrikt ikke følger de krav som er satt til politiet, sier Hovland om at han nå har anmeldt politidistriktet for grov tjenesteforsømmelse.

Han sier at konsekvensen av at prøvene er destruert, er at etterforskningen av saken blir vanskelig og nesten umulig.

Politimester Kirsten Lindeberg ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Hovland spesifikt, men viser til at rutiner er endret etter saken.

– Dette er noe vi sterkt beklager. Slike saker skal behandles innen pålagt frist, og det har vi dessverre ikke klart. Det er også veldig viktig at spor blir sikret, og at den som er fornærmet, får en god behandling, sier politimesteren.

