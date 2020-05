Mann i 70-årene omkom i boligbrann i Brumunddal

innenriks

Politiet i Innlandet bekrefter dødsfallet på Twitter klokka 0.53 natt til søndag.

– Vi fikk melding 23.34 fra en nabo om brannen i eneboligen, som ligger i et boligfelt i Brumunddal. Årsaken er det for tidlig å si noe om, sier operasjonsleder Per Solberg til NTB.

Det var kun én person som var i huset, og det var også eneste beboer.

– Brannvesenet hentet ham ut, men livet sto ikke til å redde, sier Solberg.

Politiet sier videre at det klokka 1.40 er kontroll på brannen med hensyn til spredningsfare, men slukningsarbeidet pågår ennå.

