Koronapandemien sørger for at det ikke arrangeres barnetog for første gang siden 2. verdenskrig.

– Alle ordinære 17. mai-tog i hele landet er innstilt. For informasjon om alternativ feiring: Sjekk kommunens hjemmesider eller kontakt din lokale 17. mai-komité, skriver Bane Nor med glimt i øyet på Twitter.

Likevel markeres dagen alternativt fra sør til nord. I nesten folketomme gater varter musikanter opp med korpsmusikk over hele landet – riktignok med én meters avstand mellom musikantene.

