Fare for mye snø og snøskred i helga

innenriks

Lørdag formiddag er en rekke fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det gjelder E134 over Haukeli, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Aurland-Hol og fylkesvei 53 Årdal-Tyin, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Meteorologisk institutt har utstedt farevarsler om mye snø for store deler av landet i 17. mai-helga.

I Rogaland er det ventet nedbør som snø over ca. 300–600 meter. Snøgrensen er ventet å være høyest lørdag kveld. I fjellet kan det komme 20–30 centimeter i løpet av 24 timer.

Mye snø

For Vestland fylke var det varslet mye snø fra fredag kveld. Tidlig lørdag var det ventet at nedbøren kunne komme som snø også under 200 meter.

Tidligere i uka ble det utstedt et farevarsel på gult nivå om mye snø i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det gjelder fram til morgenen på 17. mai.

Lokalt i fjellet kan det her komme 20–30 centimeter snø i løpet av 24 timer fra fredag kveld til lørdag kveld. På dagtid vil snøgrensen ligge på rundt 300 meter.

I Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet mye snø søndag og mandag. Her vil snøen falle over 300 meter.

Fare for snøskred og gressbrann

I en litt annen ende av skalaen værmessig ligger Sørlandet. For Ader er det lokalt stor gress- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Alle som tilbringer 17. mai-helga til fjells, bør også være oppmerksom på snøskredfaren. For lørdag og søndag er det betydelig snøskredfare i Lyngen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmmøre, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss, Hardanger og Heiane. Snøskredfaren er også betydelig på Nordenskiöld Land på Svalbard.

– Kraftig vind og nedbør gir stor snøtransport. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred, kan forekomme, heter det i varselet fra varsom.no.

