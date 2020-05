Sør-Odal: Ni personer smittet på samme sykehjem denne uken

innenriks

– Det er klart at det er en bekymring å bli utsatt for et såpass kraftig angrep, sier kommunelege Arne Skogholt i Sør-Odal til NRK.

Med sine nesten 8.000 innbyggere har kommunen 3,8 registrerte smittede per 1.000 innbyggere. Det er blant de høyeste smittetallene i landet.

Ei kvinne i 80-årene med påvist smitte døde 1. mai.

Selv om Skogholt ikke vil si at situasjonen er ute av kontroll, innrømmer han at de ikke har helt kontroll.

– Vi har stor oversikt og kontroll på hvor smitten kommer fra, men vi har en stor utfordring med tanke på smitten på sykehjemmet, sier han.

I tillegg til de 20 personene i Sør-Odal har også sju smittede personer fra tre nabokommuner fått påvist at smittekilden er sykehjemmet på Skarnes i Sør-Odal.

