innenriks

Etter fem minutters handel er hovedindeksen på Oslo Børs opp 2,5 prosent.

Oljeprisen har styrket seg kraftig siden børsen stengte torsdag ettermiddag. Da ble et fat nordsjøolje handlet for 30,19 dollar, mens oljen fredag morgen koster rundt to dollar mer per fat.

Samtidig stengte Wall Street-børsene i pluss torsdag. Dow Jones steg med 1,6 prosent, S&P 500 med 1,2 prosent og Nasdaq med 0,9 prosent.

