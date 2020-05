Frp gir opp å bli enige med regjeringen om ulv – vil forhandle med Sp og Ap

innenriks

– Vi må bare konstatere at regjeringspartiene har sagt det ikke er grunnlag for å finne en helhetlig løsning med oss. Basert på det kommer jeg til å ta kontakt med både Sp og Ap for å prøve å finne et flertall for å etablere en tydelig retning for ulvepolitikken, sier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Regjeringen ønsker også å redusere antall rovviltregioner, mens Frp vil fastsette bestandsmålet som et tak, som gir større rom i loven for å felle flere ulv.

– Regjeringen strakte seg langt for å finne sammen med Frp, men dessverre er den politiske avstanden for stor på enkelte av punktene til at vi klarer å bli enige om en helhetlig pakke. Vi kommer likevel til å søke felles løsninger om enkeltvedtak som søker å dempe konfliktene på rovdyrfeltet når vi behandler saken i Stortinget, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.