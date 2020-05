Folkehelseinstituttet: R-tallet stiger

innenriks

Fredag publiserte Folkehelseinstituttet det såkalte R-tallet for første gang siden 9. mai. Da lå det på 0,46.

I FHIs nye rapport kommer det fram at reproduksjonstallet (R-tallet) etter 20. april har økt til 0,72. Det var denne dagen barnehagene åpnet etter at koronakrisen var et faktum. Uken etter ble skolene åpnet for elever fra 1. til 4. trinn.

Ved å beregne smittetallet kan FHI og helsemyndighetene regne seg fram til hvor mange som kommer til å trenge sykehusbehandling også framover i tid.

