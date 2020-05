Ti evakuert på grunn av kraftig brann i Arendal

innenriks

Brannen ble meldt klokken 00.13, og politiet fikk meldinger om flere smell fra brannen. Næringsbygget er overtent.

– Det brenne mye, og det er ikke kontroll på brannen. Det er ikke fare for spredning per nå, og det går mot en kontrollert nedbrenning, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i politiet i Agder til NTB ved 2-tiden natt til onsdag.

110-sentralen i Agder melder på Twitter at det er et trevareverksted som brenner. «Det brenner i flissilo på enden av bygget, brannen har spredt seg til produksjonslokalet», skriver brannvesenet.

Like før klokken 1 varslet politiet at brannen hadde tatt seg kraftig opp.

– Tre hus i et tilstøtende boligområde evakueres da det faller mye gnister ned i området, skrev politiet.

Operasjonsleder Hægeland sier det per nå ikke er fare for spredning til nabohusene, men at evakueringen er gjort for å være på den sikre siden.

– Det ble tidlig klart at det ikke var noen i bygget eller at det var fare for liv. Beboerne er varslet og bedt om å holde seg unna til brannen er under kontroll, sier han.

