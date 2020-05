Norwegian-ledelsen vil kjøpe aksjer for 1,3 millioner kroner

innenriks

Konsernsjef Jacob Schram har tegnet seg for aksjer for 700.000 kroner, mens finansdirektør Geir Karlsen og styreleder Nels Smedegaard har søkt om å få kjøpe nye aksjer for henholdsvis 500.000 og 100.000 kroner.

Det melder Norwegian i en børsmelding onsdag morgen.

Den offentlige aksjeutvidelsen på maksimalt 400 millioner kroner ble utlyst i kjølvannet av at selskapets kreditorer gikk med på en omfattende redningspakke i starten av mai. Emisjonen har tiltrukket seg «sterke investorer» og er med til sammen 12.500 ordrer allerede flere ganger overtegnet, melder selskapet.

