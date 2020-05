Fem partier på Stortinget vil ha et nytt selskap for jernbaneutbygging

innenriks

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å utsette byggingen av et sentralt dobbeltspor mellom Oslo og Hamar med to år. Det har fått flere partier til å reagere, skriver Aftenposten.

Lengst går Frp, som i en pressemelding går inn for å opprette et nytt selskap – Nye Baner – etter modell av regjeringens veiselskap Nye Veier.

– Trenger nye tanker

– Nye baner trengs for å få mer jernbane for pengene. Vi kan ikke fortsette å se at nye jernbaneprosjekter sprekker med milliarder på milliarder. Vi trenger nye tanker, nye ideer og nye muligheter for å sikre at vi får bygget ut et moderne og fremtidsrettet jernbanenett innenfor fornuftige rammer, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud.

Aps samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli sier til Aftenposten at partiet ønsker en full gjennomgang av det store Intercityprosjektet, og mener at det er åpenbart at regjeringen har mistet kontrollen med prosjektet.

Positiv til Nye Veier-modellen

Også regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF ønsker å vurdere Nye Veier-modellen for jernbaneutbygging.

– Vi mener det er mye god erfaring som kan overføres og anvendes i utbygging av store jernbaneprosjekter, ikke minst for å få ned kostnadene, sier Høyres Helge Orten, som er leder av transportkomiteen på Stortinget.

De tre partiene ber samtidig sin egen regjering om å «vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Samferdselsdepartementet, som en del av gjennomgangen av jernbanereformen».

