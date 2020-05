SV spår fiskesmell for regjeringen

innenriks

Hvordan den lukrative oppdrettsnæringen skal beskattes, har lenge vært gjenstand for en solid dragkamp. Som en del av revidert nasjonalbudsjett varslet regjeringen tirsdag flere endringer i beskatningen.

Blant annet foreslår regjeringen å innføre produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret på 40 øre per kilo produsert fisk fra 2021. Dette vil gi kystkommunene om lag 500 millioner kroner i årlige inntekter, anslår Finansdepartementet.

– Gir med én hånd, tar med den andre

Men samtidig foreslår regjeringen at denne avgiften skal erstatte deler av inntektene av salget av konsesjoner som kystkommunene har fått gjennom Havbruksfondet. I dag går 80 prosent av disse inntektene til havbrukskommuner og -fylker, mens staten tar 20 prosent. Men dette vil regjeringen endre til at staten skal ta 75 prosent.

– De gir med den ene hånden og tar med den andre. Men det kommer ikke til å gå gjennom i Stortinget, slår SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes fast overfor NTB.

– Det er langt mer krise i kystkommunene enn det er i Finansdepartementet. Jeg er sikker på at det vil være et flertall mot denne omleggingen, sier han.

Sp: Oppsiktsvekkende

Også Senterpartiet reagerer på forslaget og peker på at det er snakk om mulige fremtidige inntekter på mange milliarder kroner.

I budsjettet er det lagt opp til inntekter fra auksjoner og salg av kapasitet i år på over 5 milliarder kroner. Etter gjeldende system ville kommunene og fylkeskommunene fått 4 milliarder av dette.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen som en del av innføring av et nytt regelverk trikser til seg milliardverdier fra kystkommunene. Her må det definitivt gjøres endringer i Stortinget, sier partiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad til NTB.

– Staten tar milliarder fra kommunene, gir millioner tilbake og sender en del av regningen til næringen. Senterpartiet er helt klare på at kommunenes andel av dette må betydelig opp, sier han.

Fornøyd med produksjonsavgift

Fylkesnes er samtidig svært fornøyd med forslaget om produksjonsavgift, som kommer i stedet for den omstridte grunnrenteskatten som et statlig utvalg har gått inn for.

Å innføre en grunnrente, det vil si en skatt på de ekstra inntektene oppdrettsselskapene har på å utnytte en naturressurs, har ingen av partiene på Stortinget støttet, ifølge SV-politikeren.

Også havbruksnæringen har jobbet iherdig imot en slik grunnrenteskatt.

Fylkesnes påpeker samtidig at det var SV som først foreslo en slik produksjonsavgift i 2016. Da stemte et flertall på Stortinget for forslaget, som siden ble trenert av daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Etter dette satte regjeringen altså ned utvalget som landet på en grunnrenteskatt – som få ønsker.

Fylkesnes tror et flertall på Stortinget vil si ja til produksjonsavgiften.

– Det er jo dette det er politisk mulig å få til, sier han.

