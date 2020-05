innenriks

Det opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Tidligere var permitteringsordningen forlenget ut juni. Det er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at regjeringen foreslår å forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte.

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden før i november.