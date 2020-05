Forsvareren sier det ikke er sikkert Tom Hagen vil la seg avhøre

innenriks

– Vi må ta en fortløpende vurdering om hvorvidt han skal gå i avhør når retten slår fast at det ikke engang er skjellig grunn til mistanke. Hagen har et ønske om bidra til å løse saken, men med det utgangspunktet politiet har nå, så er det ikke gitt at han skal i avhør. Politiet har foreløpig ikke bedt om nye avhør, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Politiet gjennomførte kun to korte avhør av Hagen før han ble løslatt fra varetekt fredag forrige uke, om lag to og en halv uke før den opprinnelige fengslingsperioden utløp.

Ifølge VG hadde politiet nøye planlagt hvordan de skulle avhøre Hagen utover i fengslingsperioden, først med en innledende fri forklaring etterfulgt av avhør hvor han ville blitt konfrontert med bevis.

Fredag ble han altså løslatt fra varetekt, og han har ikke vært i nye avhør siden. Drapssiktelsen mot ham blir opprettholdt, har politiet understreket. Hagen er siktet for å ha drept eller medvirket til drap på hans kone, Anne-Elisabeth Hagen, som fremdeles ikke er funnet.

