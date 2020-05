Asylsøker i seilbåt var på vei til Canada

innenriks

Fredag 1. mai ble en mann plukket opp fra en seilbåt i Skagerrak. Mannen forklarte at han hadde drevet rundt på sjøen i to dager og ønsket å søke asyl i Norge.

I en kjennelse fra Oslo tingrett heter det at mannen ønsket å seile til Canada, skriver Fædrelandsvennen. Mannen har et russiskklingende navn og skal være 50 år gammel. Men han var i besittelse av et falskt eller lånt pass da han ble plukket opp.

Etter et avhør på politistasjonen i Arendal ble mannen sendt til Trandum utlendingsinternat ved Gardermoen.

Politiets utlendingsenhet (PU), som har ansvar for å registrere og identifisere asylsøkere, har konkludert med at asylsaken hans ikke skal behandles i Norge og at han skal sendes tilbake til Sverige.

Det framgår av en kjennelse fra Oslo tingrett datert 7. mai.

Retten har gitt politiet lov til å holde mannen innesperret på Trandum i inntil fire uker i påvente av at han blir sendt ut av landet.

Under rettsmøtet sa mannen at han ikke ønsker å reise tilbake til Sverige. Ifølge kjennelsen har mannen oppholdt seg ulovlig i landet i mange år.

