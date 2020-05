Ledere trues med bank av torpedoer

innenriks

E24 har fått se en slik henvendelse i anonymisert form. En mann i en lederstilling får fire dagers frist til å betale 30.000 kroner i kryptovaluta – og trues direkte med vold om ikke det skjer.

– Det vanlige er at det er gjort en jobb for å etablere et utpressingsgrunnlag – en verdi som noen vil beskytte – ofte en sensitiv fil eller informasjon, men her er det heller ikke det. Dette er direkte trusler om vold mot disse fornærmede, sier seksjonsleder Jostein Strømnes ved Nasjonalt cyberkrimsenter.

