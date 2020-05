Larvik vil ha kunsten på Y-blokka dersom rivingen gjennomføres

innenriks

– Vi ber også om at premissene fra 2014 som ligger til grunn for nytt regjeringsbygg til erstatning for Y-blokka tas opp til ny vurdering. Y-blokka er hele folkets eiendom. Larvik har imidlertid en ekstra nær tilknytning til bygget både gjennom vår æresborger Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjøs sterke tilknytning til Larvik, skriver hovedutvalget for miljø, kultur og næring i Larvik i en pressemelding.

– Dersom staten mot formodning ikke tar vår henvendelse om rivningsstans til følge, ber vi om å komme i dialog for å omplassere fasadeutsmykkingen «Fiskerne» til Carl Nesjars fødeby Larvik, skriver utvalget videre.

Begge Y-blokkas kunstverk «Fiskerne» og «Måken» av Pablo Picasso og Carl Nesjar, skal ifølge Statsbygg tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet. Mens «Fiskerne» er sandblåst direkte inn på gavlveggen, finnes «Måken» i foajeen, laget med tilsvarende teknikk. Begge verkene er laget etter skisser av Pablo Picasso.

Mens Riksantikvaren i 2011 hadde lagt til rette for fredning av både Y-blokka og Høyblokka, endret terrorhandlingene 22. juli disse planene.

Beslutningen om å rive Y-blokka er stevnet inn for retten og skal behandles i august. Men Oslo tingrett ga allerede i begynnelsen av april klarsignal til at bygget kan rives.

