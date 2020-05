Universitetet i Oslo avlyser høstens utveksling

innenriks

Stølen sier at universitetet ønsker å gi studentene sine forutsigbarhet og best mulig rammer for utveksling.

–⁠ UiO er et internasjonalt orientert universitet. Vi inngår i et fellesskap hvor verdien av å krysse nasjonale, språklige og kulturelle grenser står helt sentralt. Selv om kortere opphold for enkeltstudenter fortsatt vil kunne gjennomføres, ser vi oss nødt til å avlyse ordinær fysisk studentutveksling høsten 2020, sier Stølen.

Et økende antall av UiOs partneruniversiteter i Europa og verden har den siste tiden kunngjort at de verken vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter fra institusjoner i andre land til høsten. Nær 100 studenter ved UiO har allerede fått kansellert sin utveksling.

Over 200 studenter ved UiO har måttet reise hjem fra sitt utvekslingsopphold denne våren. Stølen håper at utveksling kommer i gang igjen våren 2021.

Også Handelshøyskolen BI avlyser all utveksling utenfor Europa til høsten.

