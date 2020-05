Regjeringen kutter de daglige pressekonferansene

innenriks

De siste ukene har regjeringen og helsemyndighetene holdt daglige pressekonferanser klokka 16.

Fra neste uke går regjeringen over til pressekonferanse tre dager i uka, mandager, onsdager og fredager klokka 16.

– Regjeringen har hatt pressekonferanser alle hverdager etter at Norge ble stengt ned 12. mars. I går la regjeringen fram en plan for hvordan Norge skal åpnes igjen, sammen, kontrollert og over tid. Vi er nå over i en annen fase. I ukene fremover legger regjeringen opp til å ha tre faste pressekonferanser, mandag, onsdag og fredag, opplyser kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor.

(©NTB)