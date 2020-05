Moldejazz gjennomfører festival i juli

innenriks

Festivalen blir gjennomført i uke 29, mens festivalprogrammet blir klart i uke 21, opplyser festivalsjef Hans-Olav Solli i en pressemelding.

– Dette blir en mindre utgave av den opprinnelig planlagte jubileumsfestivalen, men det blir like fullt et fyldig jubileumsprogram med en rekke bestillingsverk og premierer. Gjennomføringen av festivalen skaper positive ringvirkninger for både musikere og leverandører som gjennom dette får betalte oppdrag. Det er også viktig for Molde by og ikke minst for vårt store publikum at vi nå er i stand til å gjennomføre festival, sier Solli.

(©NTB)