Mann med relasjon til Tom Hagen pågrepet og siktet for drap på Anne-Elisabeth Hagen

Mannen er bosatt på Romerike og ble pågrepet torsdag, opplyser Øst politidistrikt.

Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet opplyser at de «er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse».

Han er siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica hos politiet på Romerike.

Mannen i 30-årene forsvares av advokat Dag Svensson, som sier til VG at hans klient nekter straffskyld.

Pågrepet i Oslo

Ifølge VGs opplysninger aksjonerte Øst politidistrikt torsdag kveld. Mannen i 30-årene ble pågrepet i Oslo, mens sivile politifolk gjennomførte undersøkelser på en adresse på Østlandet utover kvelden.

Pågripelsen skjedde få timer etter at Eidsivating lagmannsrett besluttet at drapssiktede Tom Hagen (70) skulle løslates fra varetekt.

Lagmannsretten mener det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Denne avgjørelsen er imidlertid anket til Høyesterett, som fredag morgen opplyser til NTB at anken ikke er mottatt.

– Fengslingsanker er prioriterte saker og vil bli behandlet så raskt som mulig. Så langt er anken ikke mottatt, sier pressetalsperson Svein Tore Andersen i Høyesterett.

Mistanke

Hagen har sittet varetektsfengslet siden onsdag 29. april etter at Nedre Romerike tingrett mente at politiets beviser mot Hagen gir skjellig grunn til mistanke mot ham, altså at det er mer sannsynlig at han er skyldig, enn at han ikke er det.

Tom Hagen er siktet for drapet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.