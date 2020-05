innenriks

Folks oppfatninger kommer fram i målingen Norsk koronamonitor utført av Opinion etter regjeringens pressekonferanse torsdag om gjenåpning av Norge.

Av de spurte mener 25 prosent gjenåpningen av samfunnet etter koronautbruddet skjer for fort, 64 mener takten er riktig, mens 12 prosent mener det går for sakte.

Det er særlig unge under 30 år som er bekymret for at åpningen går for fort, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

