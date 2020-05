innenriks

Skoleåpning mandag vil ikke være gjennomførbart i hele landet, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Ifølge kilder til NTB vil 5.-10-trinn gjenåpne neste uke.

– Du kan sikkert ha et tilbud klart, men om det er et trygt og godt tilbud er et viktigere spørsmål, sier Handal.

Trolig må skolene redusere tilbudet. Det kan innebære færre dager på skolen, eller færre timer per elev, opplyser han.

Han frykter unødvendig smittespredning om skolene ikke får nok tid til å planlegge.

