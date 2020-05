innenriks

Regjeringen påla 12. mars alle treningssentre å stenge dørene under det pågående virusutbruddet.

Men 15. juni kan manualer og treningsutstyr igjen tas i bruk, etter at regjeringen torsdag informerte om at intensjonen er å åpne treningssentre – forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

