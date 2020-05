Over 1.300 fristbrudd på Haukeland

innenriks

I mars måtte Haukeland universitetssjukehus utsette 30.000 pasientavtaler som følge av koronapandemien, skriver Bergens Tidende.

Avisen skriver at tallet på fristbrudd sist fredag var 1316, noe som er over 1000 flere enn i februar. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk nødvendig behandling innen fristen som var satt.

Ventetiden er nå 82 dager for somatiske pasienter.

Administrerende direktør Eivind Hansen innrømmer at det vil ta tid å få unna etterslepet.

– Det ser ut som at dette er noe vi må jobbe med over noe tid. Det viktigste budskapet å få ut nå, er at vi må prioritere pasienter riktig ut fra hvem som mest trenger behandling. Underveis må vi holde oversikt og kontakt med de ventende, sier, sier Hansen.

