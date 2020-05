Over 1.100 rettssaker utsatt på grunn av virusutbruddet

innenriks

Mellom 1.100 og 1.200 rettssaker er avlyst eller utsatt i norske tingretter og om lag 70 er satt på vent i lagmannsrettene i Norge som følge av koronautbruddet, skriver Bergens Tidende.

DAs kommunikasjonssjef Yngve Brox sier til avisen at det er store forskjeller på hvordan norske domstoler har taklet koronasituasjonen rundt om i landet og at det ikke lenger er slik at alle har lik tilgang til domstolen.

– Og nå er det forskjeller. For borgerne i Norge er det ikke akseptabelt, sier Brox.

– At sakene blir liggende lenge medfører både kostnader og psykiske belastninger, sier han.

Mens enkelte domstoler takler utfordringene med koronasmitte uten altfor store problemer, sliter andre med å få unna sakene som står i kø for å bli behandlet. I Bergen tingrett trekker sorenskriver Arne Henriksen fram at rettssalene er små, korridorene trange og at de strever med tekniske problemer med gjennomføre fjernmøter. Der har de alene måttet avlyse eller utsette nærmere 200 rettssaker.

I Sør-Trøndelag tingrett kom driften derimot raskt tilbake til normalt etter de første dagenes forvirring om grenser og smittevern.

