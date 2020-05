Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA

innenriks

Hittil er det kjent at Statoil og Equinor har skrevet ned verdiene på land i USA med 9,3 milliarder dollar. Selskapet bekrefter nå overfor Dagens Næringsliv at det skattemessige fremførbare underskuddet er på vel 20 milliarder dollar, eller 200 milliarder kroner.

– Vi gjorde store investeringer på land i USA i en periode da oljeprisen var høy, og oljeprisfallet fra 2014 medførte store nedskrivninger og regnskapsmessige tap, på linje med mange andre aktører. Vi har rapportert åpent om alle nedskrivninger, og vi har forbedret driften betydelig, sier konsernsjef Eldar Sætre.

DN har fått tilgang til kritiske rapporter fra 2014 hvor internrevisorer i Equinor viste til sløsing og rot i USA-driften. Blant annet var 170 millioner dollar i regninger ikke krevd inn fra daværende Statoils partnere, og regninger for hundretusenvis av dollar var betalt to ganger.

Sætre sier at de har avdekket svakheter i internkontrollen som de har tatt tak i.

– Det ble gjennomført et omfattende arbeid i ulike deler av vår organisasjon for å avdekke og forbedre disse svakhetene. Det har ført til at vi i dag har en vesentlig styrket internkontroll, sier han.

Sætre tok over konsernsjefjobben for Helge Lund i 2014. Lund har fått overlevert en rekke spørsmål, men ønsker ikke å gi kommentarer, ifølge DN.

