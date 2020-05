Straffede må vente lenger for å bli norske statsborgere

innenriks

Som hovedregel må man ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap. Men personer som er straffet, må vente lenger.

– Et norsk statsborgerskap henger høyt. I tillegg til å oppfylle krav om botid, språk og andre plikter, øker regjeringen karenstiden, slik at personer som er straffet, må vente lenger før de kan bli norske statsborgere, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

For straffer fra tre års fengsel og oppover øker karenstiden med fire og et halvt år. Den nye karenstiden for straffer på mellom tre og fire års fengsel blir 13 og et halvt år. Folk som dømmes til 21 års fengsel, får en karenstid på 39 år mot tidligere 34,5 år.

Karenstiden regnes fra dagen en endelig dom er avsagt og gjelder også for ungdomsstraff og betingede dommer.

(©NTB)