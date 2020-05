Nedgang i antall konkurser i april

innenriks

Tallene viser også at 126 virksomheter ble tvangsavviklet forrige måned, en oppgang på hele 96,9 prosent. Samlet gir dette en nedgang på 18 prosent i april sammenlignet med samme måned i 2019, ifølge tall fra data- og analyseselskapet Bisnode.

Også i mars, da koronatiltakene ble innført, gikk antall konkurser ned, mens året begynte med økt antall konkurser i både januar og februar. Hittil i år har dermed antall konkurser gått opp med 10,8 prosent.

Økonomer mener at konkursbølgen, som et resultat av koronakrisen, ennå ikke har kommet.

– Det skal et under til om det ikke snart blir et konkursras. Når konkursbølgen først kommer, vil den komme med stor kraft. Det vil føre til en negativ spiral hvor andre bedrifter med utestående i konkursboene selv vil risikere konkurs, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Han peker på at det er tydelig at det hoper seg opp med konkursbegjæringer hos Skatteetaten ettersom mange bedrifter får en ekstra sjanse ved å ta i bruk regjeringens krisepakker eller ordne finansiering under koronakrisen.

Ifølge Bisnode er det restaurantbransjen som er dårligst rustet til å stå imot koronakrisen. Dette er også den eneste av de store bransjene som har en økning i antall konkurser i april. Også flere kleskjeder har gått konkurs i april.

