Kollektivtrafikken ber om 6 milliarder ekstra

Pengene til den fylkeskommunale kollektivtransporten må komme i revidert nasjonalbudsjett, krever Kollektivtrafikkforeningen.

– Koronakrisen fører til store tap i billettinntekter og ekstra kostnader til smitteverntiltak. Dersom ikke tapene og de ekstra kostnadene kompenseres med friske midler i revidert nasjonalbudsjett, kan det føre til at en hel bransje brekker ryggen og ikke er i stand til å levere kollektivtjenester på samme nivå som før når koronakrisen er over, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

Bransjens egne anslag tilsier at det vil være 80 prosent færre reisende fra mai til august, og i gjennomsnitt 60 prosent færre reisende til høsten. Dette utgjør 4,5 milliarder kroner mindre i billettinntekter enn ventet, ifølge Grøtting.

Hun opplyser videre at det trengs 1,5 milliarder kroner i økte tilskudd til skoleskyss. Bakgrunnen for dette er at mange kollektivselskaper rapporterer at det blir vanskelig å skaffe nok busser for å dekke behovet når bare annethvert sete kan brukes.

