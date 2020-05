Høyre i Oslo mener byrådet må kutte prosjekter

innenriks

Byrådsleder Raymond Johansen har signalisert at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett må komme med midler for å dekke et forventet underskudd på 1,1 milliarder kroner hovedstaden sitter igjen med etter tap av inntekter og økte utgifter på grunn av virusutbruddet, skrev Klassekampen mandag. Nå reagerer Høyre i Oslo på at byrådet ikke vil kutte i tiltak som ikke har noe med koronautbruddet å gjøre, skriver Aftenposten.

– I stedet for å bygge opp en egen buffer som et bidrag til å takle krisen, gjør byrådet­ det motsatte og bruker kommunens reserver­ på helt andre formål, mener nestleder Eirik­ Lae Solberg i Oslo Høyre.

Sammen med Anne Haabeth Rygg (H) i finansutvalget i bystyret peker Lae på tre saker, som alene utgjør utgifter på 997 millioner kroner, som byrådet foreslår å bruke penger på i år. Det er 65 millioner kroner til å kjøpe en privat barnehage, 250 millioner for å redusere prisen på enkeltbillett på kollektivtransport og 682 millioner til å bygge nytt bad på Manglerud.

Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) svarer på utspillet med at det er blitt gitt positive signaler fra kommunalministeren etter et møte mandag. Det dyreste prosjektet Høyre nevner, nytt bad på Manglerud, er en type tiltak næringslivet etterlyser for å holde hjulene i gang under viruskrisen, sier han.

(©NTB)