Kjos fornøyd med aksjonær-ja til kriseplan

– Det er jeg veldig glad for. Jeg tror det er en god dag for alle ansatte, selskapet og aksjonærene, sier han til TV 2.

Den tidligere Norwegian-sjefen var selv aktiv i arbeidet med å overbevise aksjonærer om å godkjenne styrets forslag til kriseplan. I løpet av helgen var han blant annet i dialog med en gruppe småaksjonærer som hadde varslet at de ville gå imot planen.

Etter Kjos-dialogen snudde aksjonærene.

Til Dagens Næringsliv forteller Kjos at han selv har kjøpt seg opp i selskapet den siste tiden, og at det er veldig stor sannsynlighet for at han vil bli med i emisjonen som kommer nå.

– Jeg har veldig stor tro på emisjonen. Vi får vente og se, men det er en veldig stor sannsynlighet for det, sier Kjos.

