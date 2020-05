Ukjent tilstand for ung mann etter slagsmål i Bergen

innenriks

Mellom klokken 21 og 22 lørdag kveld ble to personer i tenårene pågrepet og siktet for å stå bak volden, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Han kjenner ikke til relasjonen mellom siktede og den fornærmede.

I slagsmålet som fant sted ved Olsvik skole, ble det brukt brekkjern eller batong. Operasjonslederen kjenner ikke til om våpenet er funnet.

Det var ved 17-tiden lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at flere unge menn sloss ved skolen.

– Da politiet kom til stedet, lå en ung mann skadd igjen på bakken. Han var våken, men har ukjent skadeomfang, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Tenåringen som behandles på Haukeland universitetssjukehus, skal ha blitt slått i hodet og overkroppen, ifølge Rebnord.

