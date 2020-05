Undersøkelse: Smittefrykten på vei ned

innenriks

Siden 19. april er det flere nordmenn som ikke lenger er bekymret for å selv bli smittet, enn som frykter å bli smittet. Nå oppgir hele 38 prosent – nesten fire av ti – at de ikke er bekymret for å bli smittet, mens omtrent tre av ti (32 prosent) er bekymret, og 29 prosent svarer verken eller.

Seks av ti sier de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet av koronaviruset. 20 prosent er ikke bekymret og like mange svarer verken eller. Dette er omtrent slik det har vært siden Opinions målinger startet.

(©NTB)