Støre: – Den viktigste 1. mai i min levetid

– I min levetid har det ikke vært en viktigere 1. mai i Norge. Med nær en halv million ledige og en velferdsstat som virkelig settes på prøve, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han møtte pressen på Youngstorget i Oslo fredag.

Men selv om dagen omtales som ekstra viktig, var det altså helt tomt på plassen hvor tusenvis vanligvis samles for å markere 1. mai. Det var ingen 1. mai-tog noe sted i landet, nettopp på grunn av koronaviruset.

– Vi har nå vært på nett i alle mulige formasjoner og nådd mange mennesker, sier Støre.

Årets 1. mai er altså spesiell på flere plan. Men de skyhøye ledighetstallene og nedgangen i økonomien trekkes fram av både Støre og LO-leder Hans Christian Gabrielsen som noe av det mest spesielle.

– Størrelsene og dimensjonene i det vi opplever nå, er så dramatiske. Jeg tror ingen i vår levetid har vært borte i maken, sier Gabrielsen til NTB.

– Som sement

Man må faktisk helt tilbake til 1930-tallet for å finne arbeidsledighetstall som kan måle seg med nivået som koronakrisen har skapt.

– Hvert år får jeg spørsmålet fra journalister: «Har ikke 1. mai utspilt sin rolle?». I år er det ingen som har spurt meg om det, sier Gabrielsen.

Dagen før 1. mai meldte Nav at 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkende, og bruttoledigheten var på 10,1 prosent. Det er ventet at tallene vil falle etter hvert som samfunnet åpner mer opp, men Statistisk sentralbyrå (SSB) spår at ledigheten vil holde seg på 5–6 prosent i flere år framover. LOs analyser viser det samme.

– Arbeidsledighet er litt som sement. Det er lettere å jobbe med den før den stivner. Derfor er de grepene og tiltakene vi gjør nå, avgjørende for hvordan og på hvilket nivå ledigheten vil utvikle seg framover, sier LO-lederen.

Vil bruke penger

På kort sikt har koronatiltakene i stor grad handlet om å sikre at folk har en inntekt og at bedrifter ikke går over ende.

– Nå vil det handle om å gi offentlig sektor økonomi. Sånn at de kan være den aktøren som etterspør varer og tjenester til oppussing, infrastruktur og lignende. Vi må ha aktive motkonjunkturtiltak ut mot næringslivet, som også kan styrke eksportindustrien og leverandørene til olje- og gassnæringen, sier Gabrielsen.

– Er det noen prosjekter som står spesielt høyt oppe på ønskelisten din?

– Det ligger jo gryteferdige prosjekter når det gjelder karbonfangst og lagring. Der har næringslivet selv sagt at de er klare til å stikke spaden i jorden over sommeren. Det de trenger er en investeringsbeslutning fra Stortinget, og så kan det skape så mange som 3.700 nye arbeidsplasser, sier LO-lederen, som også trekker fram jernbane og andre infrastrukturprosjekter.

– Ikke avgjort sannhet

Støre vil også ha hjulene i gang igjen så fort som mulig.

– Politikken kan være med å få økonomien i gang igjen i et samspill mellom private og offentlig interesser, sier han.

Ap-lederen lar seg ikke skremme av de dystre spådommene fra blant andre SSB.

– Det er ikke en avgjort sannhet. Det er en prognose. Vi må bruke politikken alt vi kan for å motvirke det, få ledigheten ned, få unge mennesker inn i arbeid. Et samfunn med høy ledighet taper hele tiden, sier han.

