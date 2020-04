Bolig i Rauma brant ned, sju evakuert

innenriks

Politiet i Møre og Romsdal fikk melding om brannen i Eidsbygda i Rauma litt før klokka 23 og kunne melde klokka 23.20 at alle personer var ute av huset, at det ikke var meldt om personskade og at det var full fyr i boligen. Det var ikke fare for spredning til andre hus. Klokka 1 opplyser operasjonsleder Jens Dahl til NTB at huset er brent ned.

– Det var fire voksne og tre barn i huset, og de kom seg ut på egen hånd. Brannmannskaper sikrer nå området slik at det ikke blusser opp igjen, sier Dahl.

Beboerne er sjekket av ambulansepersonell på stedet, og ingen skal ha fysiske skader.

– Vi er ikke sikre på årsaken. Det vil bli gjort kriminaltekniske åstedsundersøkelser, sier Dahl.

