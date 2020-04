Skade på konteiner utenfor Rogaland trolig årsak til plastutslippet i Oslofjorden

innenriks

Det aktuelle skipet konteineren var om bord på, var lastet med blant annet 26 tonn polypropen og skulle fra Rotterdam i Nederland til Tananger i Rogaland. Skipet eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management.

Det opplyser Norner i en epost. Norner har på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd (OF) analysert plastpelletene som ble funnet først 16. mars ved Hankø, og der etter flere steder langs Oslofjorden.

– Det er svært sannsynlig at en skade på en konteiner under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til disse funnene, sier Ole Sævild i Sea-Cargo.

Politiet beslagla lasten fra den skade konteineren 24. februar. Endelig bekreftelse på at plasten i Oslofjorden stammer derfra er ventet når analyser av prøver politiet har sendt Norner, er ferdigstilt.

Uvær

Under sjøtransport natt til 23. februar ble det kraftig uvær.

– Mannskapet observerte at det var slått hull på en av konteinerne om bord, og at polypropen-pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også sjø, sier Sævild i Sea-Cargo.

Kystverket ble varslet om skaden på konteineren og om at det hadde lekket plast pellets ut i havet. Konteineren med skader ble satt i land i Tananger 24. februar, der politi beslagla lasten for veiing og kontroll, slik at de kan anslå hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen.

– Skader på konteinere under transport på sjø skal ikke forekomme.

Plastråstoffet var produsert av Ineos og skulle til den norske plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal.

Analysen av plastpelletene i Oslofjorden viser at pelletene er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

Kysten rundt

Tre uker sener begynte plast å dukke opp i Oslofjorden. Norner kartla hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet. Selskapet sier at et intensivt og effektivt samarbeid mellom industriaktørene har resultert i oppklaring av saken og etter all sannsynlighet så kommer utslippet fra konteineren i Tananger.

OF og Naturvernforbundet anmeldte utslippet til Øst politidistrikt onsdag. Politiet ble orientert om hele hendelsesforløpet og involverte parter tirsdag og er i gang med å fullføre etterforskningen.

– Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig, heter det i en pressemelding fra Oslofjordens Friluftsråd.

Plastpelletene er funnet blant annet i Larvik, Fredrikstad, Asker, Hankø, Brunlanes og Tofte. Flere hundre kilo er plukket opp av frivillige.

