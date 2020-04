Alkoholserveringen i Oslo åpner 6. mai

innenriks

Ølkranene i Oslo ble stengt 21. mars etter at kontroller viste at flere steder ikke klarte å følge smittevernreglene, blant annet om avstand. Men torsdag opplyser byrådet i en pressemelding at øltørste Oslo-borgere igjen kan nyte sin utepils i hovedstaden fra onsdag neste uke.

Dette gjelder riktignok kun de serveringsstedene som serverer mat. For puber og nattklubber gjelder derfor forbudet også etter onsdag neste uke.

– Tiltakene vi har satt inn, har gitt resultater, og vi har derfor startet en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Han presiserer at selv om det nå blir tillatt med skjenking, er det ikke fritt fram for serveringsstedene.

– Samtidig må serveringsstedene forholde seg til strenge smittevernregler, sier Johansen.

Oppfordrer til utepils

NHO ser med glede på at serveringsstedene nå kan begynne å forberede seg til å igjen kunne starte opp alkoholserveringen.

– Dette er superviktig for bransjen, og det var på tide at vi fikk en dato for gjenåpning. Hele bransjen har sittet ytterst på stolen og ventet på en avgjørelse, sier styremedlem av NHO Reiseliv Gjøran Sæther i en pressemelding. Han har representert NHO Reiseliv i møtene mellom byrådet og bransjen de siste ukene.

– Det gledeligste er at vi kan begynne å ta inn våre ansatte på jobb igjen. Vi har en uke til å planlegge oppstart, og må nok starte litt forsiktig. Det blir viktig å ivareta smittevernreglene, sier han.

Fortsatt strenge smittevernsregler

Steder som skal selge alkohol må blant annet sørge for at folk fra ulike husstander ikke samles i grupper på mer enn fem, og at ulike grupper skal holde minst to meters avstand til hverandre.

– Vi har samarbeidet tett med bransjen for å komme fram til noen enkle og tydelige retningslinjer som bransjen kan forholde seg til. I dag har byrådet vedtatt en ny forskrift og sendt ut en veileder til bransjen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Tøffe regler for en utsatt bransje

Hovedorganisasjonen Virke synes imidlertid en uke er lenge å vente på gjenåpning. De peker på at den første maihelgen er viktig for bransjen, og at de nå går glipp av viktige inntekter.

– Når den oppsparte bufferen er revet bort som følge av skjenkeforbudet, kan en slik helg for mange utgjøre en stor forskjell. Vi sliter med å forstå hvordan det påvirker smittesituasjonen å vente enda en uke, men vi vet godt hvordan det påvirker bunnlinjen for hardt pressede aktører, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Arbeidsgiverorganisasjon peker også på at det kan bli vanskelig for serveringsstedene å håndheve smittevernstiltakene. Den peker på at det er en ekstra utfordring for en bransje som allerede opplevde lave marginer og høye konkurstall også før koronakrisen.

