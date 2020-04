Kleskjedene Brandstad og Wagner konkurs

innenriks

Det var E24 som først skrev om konkursen, etter at selskapet Wagno AS onsdag meldte oppbud.

I en pressemelding fra selskapet står det at koronaviruset og påfølgende stenging av butikker «har hatt en alvorlig negativ effekt på den operasjonelle og finansielle prestasjonen til Wagno AS», skriver nettstedet.

– Som en konsekvens har styret i Wagno AS åpnet konkurs etter norsk lov. Basert på begjæringen er Wagno AS blitt tatt under konkursbehandling av retten i Oslo, heter det i meldingen.

I alt 30 butikker og 170 ansatte rammes.

Bostyrer Schult Ulriksen sier de jobber med å sikre videre drift. Håpet er at noen kjøper boet eller hele eller deler av varelageret.

