SAS skal kutte inntil 5.000 ansatte – 1.300 i Norge

Ifølge en børsmelding dreier det seg om 1.900 fulltidsansatte i Sverige, 1.300 i Norge og 1.700 i Danmark.

– Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som kommer til å gi følger ikke bare i de nærmeste månedene, men i de neste årene, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS.

Koronapandemien har langt på vei stanset all reisevirksomhet, og SAS har innstilt seg på at den normalt innbringende sommeren ryker. I en slik situasjon ble det umulig for selskapet å sitte med alle kostnadene med full organisasjon.

Gustafson understreker samtidig at SAS' ambisjon om å være det ledende flyselskapet i Skandinavia og ha en bærende rolle i den skandinaviske infrastrukturen, fortsatt står ved lag.

– For å kunne fortsette å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen, må vi tilpasse våre kostnader til de rådende omstendigheter, sier han.

– Proaktivt

Gustafson understreker at SAS-ansatte i gjennomsnitt har seks måneders oppsigelsestid, og at usikkerheten rundt etterspørselen og hvor lang tid det tar å tilpasse seg, gjør at SAS må «handle proaktivt».

– Det gir SAS fleksibiliteten til å raskt skalere opp virksomheten om etterspørselen kommer tilbake, men også å foreta ytterligere tiltak om innhentingen tar lenger tid enn ventet, sier konsernsjefen.

Sammen med representanter for fagforeningene starter SAS-ledelsen nå arbeidet med å finne løsninger som sørger for at så få som mulig rammes.

Samtidig er selskapet beredt til å skalere opp og gjøre at færre rammes dersom etterspørselen tar seg opp raskere enn ventet.

– Trist dag

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stanset det meste av virksomheten og permitterte opptil 10.000 medarbeidere – 90 prosent av arbeidsstyrken. Nyheten om oppsigelser kom derfor ikke som noe sjokk for de ansatte.

– Vi må redde så mange arbeidsplasser som mulig, sier Viktoria Svensson, som leder fagforeningen SCCA for de svenske kabinansatte i SAS til nyhetsbyrået TT.

Hun sier beslutningen er beklagelig, men ikke uventet.

– Det er med tungt hjerte vi har mottatt nyheten om at SAS vil redusere antall ansatte i et så stort omfang, skriver Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund i en felles pressemelding.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik mener SAS-krisen viser at de lånegarantiene staten har stilt opp med for luftfarten, åpenbart ikke er nok.

– Spørsmålet er om kravene som er stilt i garantiordningene, er for strenge for selskapene på det nåværende tidspunktet. Nå må regjeringen se om det kan gjøres mer for luftfarten, sier hun.

– Måtte kutte

SAS-aksjen falt rundt 4 prosent da handelen åpnet på børsene i Oslo, København og Stockholm tirsdag.

SAS har ikke noe annet valg enn å kutte kostnadene, fordi selskapet nesten ikke har noen normal etterspørsel og produksjon, ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Dette er veldig dramatisk. Det viser at SAS treffes like hardt som de fleste andre flyselskaper rundt om i verden av virusutbruddet, og at det får langtidskonsekvenser også for et så solid selskap som SAS, sier han til NTB.

– Det betyr ikke at SAS ikke kan komme tilbake. Selskapet er tydelig på at det vil skalere opp produksjonen og antall ansatte etter hvert som markedet eventuelt kommer tilbake, sier Elnæs.