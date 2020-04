Hagens advokat: – Nå skal vi meisle ut veien videre

innenriks

– Jeg ble varslet av politiet rett etter pågripelsen i morges, sa advokat Svein Holden til pressen da han ankom politihuset i Lillestrøm rundt klokken 13.15 tirsdag ettermiddag.

Der skal Holden møte Tom Hagen for første gang etter at han ble pågrepet på vei til arbeidsplassen Futurum i 8.30-tiden.

Holden har foreløpig ikke snakket med sin klient, og kan derfor ikke si noe om hvordan Hagen stiller seg til siktelsen.

– Nå skal jeg ta en prat med ham og meisle ut en vei videre. Da er det naturlig å be om innsyn i saksdokumentene og se hva pågripelsen bygger på, sier Holden.

Holden har til nå hatt rollen som bistandsadvokat for Hagen og resten av familien. Hagen har ønsket at Holden nå blir hans forsvarer, og Holden sier at han har vurdert den advokatetiske siden av det å skifte rolle og kommet til at det ikke er noe i veien for det.

– Det er en vurdering jeg allerede har tatt i fellesskap sammen med flere av mine kollegaer, sier Holden.

